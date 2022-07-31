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Вночі по Миколаєву було випущено майже 40 ракет

Поліцейські вже задокументували 27 пошкоджених обʼєктів.

Вночі по Миколаєву було випущено майже 40 ракет
Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Близько 40 ракет прилетіло по Миколаєву під час масованого нічного обстрілу 31 липня. Це один з наймасштабніших обстрілів міста після 24 лютого.

Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

«Моє місто – місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем. Місто спершу відрізали від водопостачання, а тепер у ньому нищать інфрастуктуру», — наголосила вона.

Наразі відомо про пошкодження будинків, готелю, закладів освіти та СТО. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі. Серед жертв обстрілу є Герой України та власник зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Також загинула дружина бізнесмена Раїса Вадатурська.

Поліцейські вже задокументували 27 пошкоджених обʼєктів інфраструктури: девʼять приватних та чотири багатоквартирних будинків, магазини, гуртожитки, навчальні заклади, гаражні та складські приміщення.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. 

Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти рулонною плівкою мешканцям Миколаєва, які цієї ночі пережили чергові нищівні удари росіян.

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