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Росіяни завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі, спалахнула пожежа

Пожежу загасили, але під завалами можуть знаходитися люди. Рятувальні роботи тривають. 

Росіяни завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі, спалахнула пожежа
Фото: ДСНС у Донецькій області

Уночі 2 серпня окупанти обстріляли місто Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Внаслідок обстрілу загорілася загальноосвітня школа-інтернат.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу Миколаївки. По прибуттю було встановлено, що відбувається горіння на другому та третьому поверхах будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Пожежу вдалось локалізувати та повністю ліквідувати.

Фото: ДСНС у Донецькій області

“На місці руйнування продовжуються пошуково-рятувальні роботи по розбору завалу. Під завалами можуть знаходитись люди", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС у Донецькій області

Фото: ДСНС у Донецькій області

Нагадаємо, минулої доби окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів Донеччини. Всі ворожі снаряди влучили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них шість багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.

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