Кім оприлюднив відео ранкового удару по Миколаєву

Вибухи почались за пʼять хвилин до четвертої години.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео ранкових ударів по Миколаєву, які вчинила Росія.

Менш ніж за хвилину по місту прилетіли щонайменше три ворожі снаряди.

Російська армія завдала удару по двох районах міста. Ворог використав С-300 та "Смерч". Внаслідок атаки зруйновано гуртожиток для студентів, пошкоджені амбулаторія школа, два житлові будинки.

Крім того, у двох продовольчих магазинах зайнялися пожежі.

Миколаїв зазнає потужних ударів щоночі. Найпотужніший за час повномасштабного вторгнення відбувся минулої неділі. Внаслідок атаки було вбито гендиректора "Нібулону" Олексія Вадатурського та його дружину. Снаряд потрапив прицільно в будинок, у крило, де розташовувалась спальня. Слідство не виключає, що це було навмисно.