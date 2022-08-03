ДБР затримало чергових хабарників у військкоматах

На Донеччині уникнути мобілізації коштувало дві тисячі доларів, на Дніпропетровщині – чотири.

Державне бюро розслідувань продовжує системно викривати представників військкоматів та правоохоронців, які допомагають уникати мобілізації за гроші.

На Донеччині працівники ДБР затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника – правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

"За 2 тис. доларів США військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.

Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується.

Фото: ДБР

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у Дніпрі працівники ДБР затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.

"Його знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з «потрібними людьми» і таким чином допомогти уникнути мобілізації", – повідомляє бюро.

Фото: ДБР

Працівники ДБР спільно із СБУ затримали військовослужбовця під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронцю з Краматорська та військовослужбовцю з Дніпра повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донеччини повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині взяли під варту посадовця військкомату, який за "непризов" військовозобов'язаних брав близько 1500 доларів США.