Контррозвідники СБУ спільно з теробороною знищили за минулий тиждень дев'ять одиниць бойової техніки Російської Федерації.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

«Військові контррозвідники СБУ продовжують «демілітиризувати» окупантів ударними дронами. Лише за минулий тиждень наші специ спільно з бійцями 112-ї бригади тероборони знищили дев'ять одиниць бойової техніки РФ», - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 серпня Збройні сили України знищили в селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту.