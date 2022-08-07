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В СБУ показали, як дрони знищують техніку росіян

СБУ діяло разом з бійцями територіальної оборони.

В СБУ показали, як дрони знищують техніку росіян

Контррозвідники СБУ спільно з теробороною знищили за минулий тиждень дев'ять одиниць бойової техніки Російської Федерації.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

«Військові контррозвідники СБУ продовжують «демілітиризувати» окупантів ударними дронами. Лише за минулий тиждень наші специ спільно з бійцями 112-ї бригади тероборони знищили дев'ять одиниць бойової техніки РФ», - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 серпня Збройні сили України знищили в селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту.

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