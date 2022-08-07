Підпалений силами спротиву у Маріуполі завод "Сателіт" досі не можуть погасити.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Цей олійноекстракційний завод спеціалізувався на переробці соняшника. Окупанти збиралися його вкрасти.

"150 тонн води використали окупанти в спробі загасити завод "Сателіт", підпалений спротивом Маріуполя. Однак на тижні на черговій нараді мнс Росії визнало, що загасити не можуть. Викрадення соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів", - зазначив він.

На думку Андрющенка, тактика вогняного спротиву Маріуполя ефективна.

"Відплата на марші", - наголосив він.

14 липня стало відомо, що завод "Сателіт" в Маріуполі підпалили українські партизани, відтоді попри спроби окупантів ліквідувати пожежу, завод продовжує горіти.

Нагадаємо, що російські окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих у Маріуполі, перепоховання до братської могили відбувається без попередньої спроби ідентифікації людей.