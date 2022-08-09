"Динамо" потрапило у топ-10 клубів за кількістю здобутих за всю історію для своєї країни балів у єврокубках

Аналітичний портал Swiss Football Data склав рейтинг найуспішніших клубів на євроарені, які завоювали найбільше білів для своїх асоціацій до таблиці коефіцієнтів УЄФА із сезону-1955/56.
Київське "Динамо" займає в цьому рейтингу 9-е місце.
Кияни принесли 114 очок в скарбничку Україні (до 1991 року – СРСР).
"Шахтар" на 29 місці в цьому рейтингу і має 73 бали.
На олімпі рейтингу – 14-разовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА/Кубка європейських чемпіонів мадридський "Реал".
Трохи відстав інший іспанський гранд - "Барселона".
Замикає своєрідний п'єдестал – португальський гранд "Бенфіка".