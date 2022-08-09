"Динамо" потрапило у топ-10 клубів за кількістю здобутих за всю історію для своєї країни балів у єврокубках

"Шахтар" в цьому рейтингу на 29 місці.

Аналітичний портал Swiss Football Data склав рейтинг найуспішніших клубів на євроарені, які завоювали найбільше білів для своїх асоціацій до таблиці коефіцієнтів УЄФА із сезону-1955/56.

Київське "Динамо" займає в цьому рейтингу 9-е місце.

Кияни принесли 114 очок в скарбничку Україні (до 1991 року – СРСР).

"Шахтар" на 29 місці в цьому рейтингу і має 73 бали.

На олімпі рейтингу – 14-разовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА/Кубка європейських чемпіонів мадридський "Реал".

Трохи відстав інший іспанський гранд - "Барселона".

Замикає своєрідний п'єдестал – португальський гранд "Бенфіка".