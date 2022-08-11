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Бех-Романчук встановила власний рекорд на етапі Діамантової ліги в Монако

Але цього виявилося замало для завоювання медалі.

Бех-Романчук встановила власний рекорд на етапі Діамантової ліги в Монако
Марина Бех-Романчук
Фото: Wanda Diamond League

У Монако відбувся десятий етап легкоатлетичної серії "Діамантова ліга". Етап у середземноморському князівстві по праву вважається одним із найпрестижніших.

Цього року в Монако виступили чотири спортсмени з України.

Марина Бех-Романчук виступала в потрійному стрибку. Українка встановила власний рекорд у цій дисципліні (14,59 м), але цього не вистачило для медалі.

Також за крок до п’єдесталу зупинилася Вікторія Ткачук, яка з результатом – 54,27 с в бігу на 400 м з бар'єрами поступилася представницям Ямайки Рашелл Клейтон (53,33 с) і Женеві Расселл (53,52 с), а також спортсменці з Панами Джианні Вудрафф (54,13 с).

Ганна Рижикова у тому ж забігу посіла п'яте місце – 54,53 с.

Також п'яте місце в секторі для стрибків у висоту з результатом 2,20 м зайняв Андрій Проценко.

Перемогу в перестрибці здобув Мутаз Баршим.

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