Бех-Романчук встановила власний рекорд на етапі Діамантової ліги в Монако

У Монако відбувся десятий етап легкоатлетичної серії "Діамантова ліга". Етап у середземноморському князівстві по праву вважається одним із найпрестижніших.
Цього року в Монако виступили чотири спортсмени з України.
Марина Бех-Романчук виступала в потрійному стрибку. Українка встановила власний рекорд у цій дисципліні (14,59 м), але цього не вистачило для медалі.
Ганна Рижикова у тому ж забігу посіла п'яте місце – 54,53 с.
Також п'яте місце в секторі для стрибків у висоту з результатом 2,20 м зайняв Андрій Проценко.
Перемогу в перестрибці здобув Мутаз Баршим.