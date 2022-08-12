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"Зоря" завершила свій єврокубковий сезон, програвши у матчі-відповіді "Університаті"

Луганці не змогли захистити гандикап, завойований у першому матчі.

"Зоря" завершила свій єврокубковий сезон, програвши у матчі-відповіді "Університаті"
Фото: ФК "Зоря"

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Університатя Крайова" приймала "Зорю" і здобула переконливий реванш – 3:0.

Нагадаємо, тиждень тому перемогу святкував луганський клуб – 1:0.

За сумою двох матчів рахунок у Бухаресті зрівнявся вже на 5-й хвилині, коли мети досяг удар бразильського легіонера господарів Рауля Сілви - 1:0.

А в дебюті другого тайму з інтервалом у 3 хвилини точні удари Омера Байрама та Нікусора Банку зробили місію "Зорі" по виходу до наступного раунду турніру нездійсненною – 3:0.

Огляд матчу "Університатя" - "Зоря".

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