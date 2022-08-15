Легіонер "Аталанти" Руслан Малиновський може залишити клуб у літнє трансферне вікно.
Послугами 29-річного півзахисника збірної України цікавляться клуби з Англії, включно з новачком АПЛ сезону-2022/23 "Ноттінгем Форест".
Раніше повідомлялося, що "лісники" запропонували за Руслана 15 млн євро.
Як повідомляє TuttoAtalanta, "Аталанта" відмовилася від цієї пропозиції, вимагаючи за Малиновського 20-22 млн.
Нагадаємо, бергамський клуб купив Малиновського у "Генка" 3 роки тому за 16 млн євро.
За "Аталанту" Руслан забив 29 голів і виконав 27 асистів, у тому числі результативний пас на Адемола Лукмана у стартовому турі Серії А, в якому La Dea здобули виїзну перемогу над "Сампдорією" - 2:0.
Огляд матчу "Сампдорія" - "Аталанта".
Нагадаємо, Малиновський визнаний автором найкращого гола "Аталанти" у сезоні-2021/22.