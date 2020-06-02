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Лидер "Манчестер Сити" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Рахима Стерлинга не прельщает ситуация остаться на два года без еврокубков.

Лидер "Манчестер Сити" может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Рахим Стерлинг может в следующем сезоне стать партнером Виктора Линделефа
Фото: EPA/UPG

Ключевой игрок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может оказаться в стане принципиального соперника – "Манчестер Юнайтед", информирует The Independent.

23-летний атакующий хавбек сборной Англии может пойти на этот шаг, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворит апелляцию "горожан" на решение независимой Судебной палаты органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) исключить "МанСити" на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22) от участия в еврокубках.

Издание также не исключает трансфер Рахима в мадридский "Реал". Однако финансовая нестабильность, вызванная пандемией коронавируса, может не позволить "королевскому" клубу осуществить этот план. В то время, как клуб с "Олд Траффорд" в конце прошлой недели взял кредит в размере 140 млн фунтов.

По предварительной информации, "красные дьяволы" могут использовать эти средства для успешного проведения летней трансферной кампании.

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