Футболист готов отказаться от 83 млн евро ради "Манчестер Юнайтед"

Руководство клуба "Шанхай Шэньхуа" предложило переподписать контракт нападающему Одиону Игало, который с января выступает на правах аренды за "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

Фото: dailystar.co.uk Одион Игало и Уле-Гуннар Сольскьяер

По информации источника, китайская команда готова подписать с 30-летним игроком сборной Нигерии 3-летний контракт на сумму 75 млн фунтов (примерно 83 млн евро) или 480 тыс. фунтов в неделю.

Однако отмечается, что Игало готов отказаться от такого заманчивого предложения и остаться на Туманном Альбионе.

Напомним, до паузы в сезоне, вызванной пандемией COVID-19, Игало успел провести за "красных дьяволов" 8 поединков во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Аренда Одиона в МЮ рассчитана до конца мая.

В свою очередь, китайский клуб не желает оставлять нигерийца на "Олд Траффорд" дольше срока аренды. Как альтернативный вариант "Шанхай Шэньхуа" предлагает "МанЮнайтед" выкупить контракт Одиона за 20 млн фунтов.

Ранее Игало заявил, что болеет за МЮ с самого детства.