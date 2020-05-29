Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Аудиторская компания KPMG на своем официальном сайте опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году в Европе.

Первое место рейтинга оккупировал мадридский "Реал", который был оценен в 3,478 млрд евро. Следом за ним расположился "Манчестер Юнайтед" (3,342), а тройку замкнула каталонская "Барселона" (3,193).

Несмотря на то, что в этой номинации формально не были отмечены клубы футбольных конференций вне приделов "Старого Света", можно с полной уверенностью констатировать, что "Реал" является самым дорогим клубом мира.

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года, т.е., до пандемии COVID-19.

Добавим, что в топ-10 английские клубы составляют 60%.

"Ювентус", ранее являвшийся единственным итальянским клубом в первой десятке, опустился на 11-е место. Стоимость "бьянконери" - € 1,735 млрд.

Топ-15 самых дорогих клубов Европы: