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Назван самый дорогой футбольный клуб мира

"Реал" возглавил пелотон.

Назван самый дорогой футбольный клуб мира
"Реал"
Фото: EPA/UPG

Аудиторская компания KPMG на своем официальном сайте опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году в Европе.

Первое место рейтинга оккупировал мадридский "Реал", который был оценен в 3,478 млрд евро. Следом за ним расположился "Манчестер Юнайтед" (3,342), а тройку замкнула каталонская "Барселона" (3,193).

Несмотря на то, что в этой номинации формально не были отмечены клубы футбольных конференций вне приделов "Старого Света", можно с полной уверенностью констатировать, что "Реал" является самым дорогим клубом мира.

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года, т.е., до пандемии COVID-19.

Добавим, что в топ-10 английские клубы составляют 60%. 

"Ювентус", ранее являвшийся единственным итальянским клубом в первой десятке, опустился на 11-е место. Стоимость "бьянконери" - € 1,735 млрд.

Топ-15 самых дорогих клубов Европы:

  1. Реал - 3,478 млрд евро.
  2. Манчестер Юнайтед - 3,342
  3. Барселона - 3,193
  4. Бавария - 2,878
  5. Ливерпуль - 2,658
  6. Манчестер Сити - 2,606
  7. Челси - 2,218
  8. Тоттенхэм - 2,067
  9. ПСЖ - 1,911
  10. Арсенал - 1,852
  11. Ювентус - 1,735
  12. Боруссия Дортмунд - 1,281
  13. Атлетико - 1,197
  14. Интер - 983
  15. Шальке - 814
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