"Карпатам" могут не засчитать поражение: отмена матча с "Мариуполем" могла быть основана на неофициальных данных

В воскресенье во Львове в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги должен был пройти матч между "Карпатами" и "Мариуполем". Но поединок был отменен ввиду того, что у ряда игроков и членов клубного персонала "Карпат" был диагностирован коронавирус.

Однако, как стало известно Football24.ua, футболисты и персонал львовян сдавали тесты на COVID-19 в неаккредитованной лаборатории.

Таким образом, решение об отмене матча между "Карпатами" и "Мариуполем" могло быть принято на основании неофициальных данных. Судьбу встречи решат после повторного тестирования.

Позже, "Карпаты" опубликовали свою позицию по поводу судьбы этого матча. В клубе не боятся возможного технического поражения.

Кроме того, новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук в жесткой форме призвал сторонников теории заговоров не создавать из этой ситуации ажиотажа.