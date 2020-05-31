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"Динамо" уступило "Шахтеру" в выездном матче в Киеве

Матч состоялся при пустых трибунах.

"Динамо" уступило "Шахтеру" в выездном матче в Киеве
Герой матча - Марлос эпизодически оказывался в плотном кольце динамовцев
Фото: sport.ua

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" встретилось с чемпионом и текущим лидером чемпионата Украины - донецким "Шахтером". 

Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился победой "горняков", которые выступали номинальными хозяевами поля, со счетом 3:1.

На гол динамовца Виталия Буяльского на 38-й минуте, "Шахтер" ответил дублем Марлоса (39, 67) и забитым мячом Маркоса Антонио на 74-й минуте.

Таким образом, "Шахтер" оставил "Динамо" на четвертом месте в турнирной таблице.

Матч состоялся при пустых трибунах в связи карантинными ограничениями.

Как сообщалось, матч "Шахтер" - "Динамо" доверили судить женской бригаде судей.

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