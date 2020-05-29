Братья Суркисы все же смогут присутствовать на матче "Шахтер" – "Динамо"

Кабмин разрешил лицам от 60 лет присутствовать на спортивных мероприятиях.

Несмотря на медицинский протокол Украинской Премьер-лиги, подразумевающий запрет для категории лиц старше 60 лет присутствовать на стадионах во время матчей после возобновления сезона, Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании принял изменения в свое же постановление от 20 мая №392, которым разрешил данной категории лиц заниматься организацией и присутствовать на спортивных мероприятиях в Украине.

Об этом сообщил представитель Кабмина Олег Немчанинов на своей странице в фейсбуке.

"Лицам от 60 лет можно тренировать, судить и представлять спортивные организации на территории Украины", - написал Немчанинов.

Отметим, из-за этого правила рисковали не посетить матч "Шахтер" - "Динамо" президент киевлян Игорь Суркис, ряд высокопоставленных сотрудников столичного клуба, а также два помощника главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко – Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов.