Мы – "Карпаты". Вы - го**о: новый владелец "Карпат" жестко ответил сторонникам теории заговора

Олег Смалийчук резко отреагировал на ситуацию с отмененным матчем против "Мариуполя".

На выходных состоялся рестарт Украинской Премьер-лиги.

В частности, в воскресенье во Львове в рамках 24-го тура должен был пройти поединок между "Карпатами" и "Мариуполем". Однако матч был отменен ввиду того, что у ряда игроков и членов клубного персонала "Карпат" был диагностирован коронавирус.

Новый собственник львовского клуба "Карпат" Олег Смалийчук жестко отреагировал на заявления некоторых экспертов, которые утверждают, что львовяне, которые находятся на самом дне турнирной таблицы, откровенно саботируют доигрывание УПЛ.

"Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.

Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: Мы – "Карпаты". Вы – го**о! Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба", – написал Смалийчук на своей странице в фейсбуке.

Позже пресс-служба "Карпат" опубликовала информацию о ситуации в клубе, согласно которой зараженные COVID-19 не проявляют симптомов болезни и были переведены на режим самоизоляции.

В понедельник клуб пройдет повторное тестирование на коронавирус.