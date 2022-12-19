Коуч "Динамо" - на шостому місці у рейтингу.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу увійшов в топ-10 найбагатших футбольних людей Румунії, повідомляє Sportarena.com.

У рейтингу Луческу посів 6-е місце, його статки оцінили у 34-38 млн євро.

Найбагатшим у румунському футболі є власник "Стяуа" Джіджі Бекалі (325-425 млн. євро). В топ-3 також увійшли власник бухарестського "Рапіда" Дан Цуку (135-145 млн євро) та Нікулає Бадя (87-93 млн євро), якому належить бухарестське "Динамо".

Раніше була інформація, що "Динамо" та Луческу ухвалили рішення про продовження співпраці. Нагадаємо, що румунський фахівець був готовий піти з команди після поразки від "Бенфіки" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Коуч визнав, що втратив контроль над ситуацією у клубі.

Київський клуб зараз перебуває у відпустці. Команда планує зібратися на плановий медогляд і тренувальний збір 12 січня.

Підопічні Луческу не пробилися до євровесни, вилетівши з групового раунду Ліги Європи. У турнірній таблиці УПЛ кияни посідають третю позицію.