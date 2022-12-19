Омельченко став першим українцем, який виступив на чемпіонаті світу з дартсу

Дартсмен Владислав Омельченко став першим українським гравцем, який виступив на чемпіонаті світу Професійної корпорації дартсу (PDC), повідомляє

Sportarena.com .

Українець у першому колі поступився у трьох сетах англійцю Люку Вудхаусу. Найнапруженішим виявився другий сет, який Владислав програв з рахунком 2:3.

Впродовж матчу Омельченко одного разу зумів набрати максимум 180 очок за один підхід. У середньому за три кидки Владислав набирав 80,51 очка.

Уродженець Кривого Рогу виступає на міжнародному рівні з 2018 року, коли взяв участь у Кубку Європи. Омельченко кваліфікувався на чемпіонат світу PDC, обігравши у фіналі відбору Володимира Залевського з рахунком 3:0 по сетам.

Чемпіонат світу-2023 завершиться 3 січня. Чинний чемпіон, шотландець Пітер Райт, впевнено пробився до третього кола змагань.