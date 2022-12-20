ISU відібрав у Росії право на проведення двох чемпіонатів Європи

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) повідомила Союз ковзанярів Росії (СКР) про перенесення двох чемпіонатів Європи з території Росії, інформує пресслужба організації.

Йдеться про чемпіонат Європи з ковзанярського спорту 2024 року в підмосковній Коломні та чемпіонат Європи з шорт-треку-2024 у Сочі.

"Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU № 2469 та бойових дій, що тривають в Україні, Рада ISU прийняла рішення негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів Росії, подані нижче. Заходи, на які членам ISU пропонується подавати заявки:

Чемпіонат Європи з ковзанярського спорту (5-7 січня 2024 р.)

Чемпіонат Європи з шорт-треку (12-14 січня 2024 р.). Підписуйтесь на наш Youtube канал

Членам ISU пропонується надіслати заявки на вищезгадані турніри, які мають бути отримані у Секретаріаті ISU не пізніше 15 лютого 2023 року", - йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, Росія отримала право на проведення двох вищезгаданих турнірів у червні 2021 року.