У "Шахтарі" визнали, що клуб зараз далекий від продажу Мудрика

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкрив деякі подробиці трансферної зацікавленості закордонних клубів до головної зірки "гірників" Михайла Мудрика.

"Відверто кажучи, я не знаю. Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби з Мудрика і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібне. Переговори тривають. Один клуб, інший, вони домовляються, процес іде", - цитує Палкіна The Athletic. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Чи буде він закритий цього місяця? Я не знаю. Можливо, 50 на 50, що це станеться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри, ми ведемо дискусії. Є інтерес із боку деяких англійських клубів.

Якщо вірити газетам, то це всі представники АПЛ. Але, чесно кажучи, це правда, бо мав контакт з багатьма командами. Багато хто з них залучений до цього процесу", - зазначив генеральний директор "гірників".

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні призначив дату розгляду позова "Шахтаря" проти ФІФА на . €50 мільйонів