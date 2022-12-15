Молодіжна збірна України здобула третю перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею.

Українці за 32 секунд до фінальної сирени вирвали перемогу у однолітків із Естонії.

У Польщі відбувся третій тур Молодіжного чемпіонату світу з хокею (дивізіон В).

Збірна України зустрічалася з естонськими однолітками та здобула перемогу – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Основні події сталися у заключну 4-хвилинку. На 57-й хвилині підопічні Олександра Бобкіна, програючи 1:2, зуміли реалізувати більшість і зравняти рахунок - 2:2. А за 32 секунди до фінальної сирени закинули переможну шайбу, також граючи у більшості - 3:2.

Після успішних матчів проти Італії (4:0) та Польщі (5:2) збірна України посідає перше місце своєї групи, маючи в активі 9 очок.

У наступному турі українська молодіжка зустрінеться з однолітками із Південної Кореї. Гра відбудеться сьогодні. Початок - о 21:00 за київським часом.