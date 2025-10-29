У Києві затримали колишнього військового інструктора-іноземця за підозрою у роботі на ФСБ

Серед переданої інформації — дані про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів Збройних сил України на півдні країни.

У столиці Служба безпеки України затримала громадянина однієї з європейських країн, який передавав російській стороні інформацію про українських військових і готував теракти.

За даними слідства, колишній військовий інструктор прибув до України на початку 2024 року для підготовки мобілізованих. Згодом він залишив роботу і почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам через проросійські інтернет-групи.

Його завербував співробітник ФСБ, який давав йому завдання зі збору відомостей. Серед переданої інформації — дані про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів Збройних сил України на півдні країни.

Також агент отримав від російських кураторів інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою та координати схрону з пістолетом і набоями.

Контррозвідка СБУ задокументувала його дії та затримала у Києві.

Іноземцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення військових формувань під час воєнного стану.

Він перебуває під вартою. Максимальне покарання, передбачене статтею, — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнено. За даними прокуратури, йдеться про громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Британець спершу проводив інструкторські заняття для військовослужбовців у Миколаєві, а згодом працював в одному з прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року, припинивши діяльність інструктора, переїхав до Одеси, де в цей час налагодив контакт із представником спецслужби Росії та погодився за гроші передавати відомості військового характеру.

Зокрема, є дані про передачу в травні 2025 року координати місць дислокації українських підрозділів, фотографії території навчального об’єкта та інформації щодо військовослужбовців з можливістю їх ідентифікації.

Крім того, аналіз його листування підтвердив виконання ним інших завдань на користь спецслужби РФ.

Він збирав відомості про об’єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв та намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.