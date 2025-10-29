Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали колишнього військового інструктора-іноземця за підозрою у роботі на ФСБ

Серед переданої інформації — дані про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів Збройних сил України на півдні країни.

У Києві затримали колишнього військового інструктора-іноземця за підозрою у роботі на ФСБ
Фото: СБУ

У столиці Служба безпеки України затримала громадянина однієї з європейських країн, який передавав російській стороні інформацію про українських військових і готував теракти.

За даними слідства, колишній військовий інструктор прибув до України на початку 2024 року для підготовки мобілізованих. Згодом він залишив роботу і почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам через проросійські інтернет-групи.

Його завербував співробітник ФСБ, який давав йому завдання зі збору відомостей. Серед переданої інформації — дані про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів Збройних сил України на півдні країни.

Також агент отримав від російських кураторів інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою та координати схрону з пістолетом і набоями.

Контррозвідка СБУ задокументувала його дії та затримала у Києві.

Іноземцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення військових формувань під час воєнного стану.

Він перебуває під вартою. Максимальне покарання, передбачене статтею, — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнено. За даними прокуратури, йдеться про громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Британець спершу проводив інструкторські заняття для військовослужбовців у Миколаєві, а згодом працював в одному з прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року, припинивши діяльність інструктора, переїхав до Одеси, де в цей час налагодив контакт із представником спецслужби Росії та погодився за гроші передавати відомості військового характеру.

Зокрема, є дані про передачу  в травні 2025 року координати місць дислокації українських підрозділів, фотографії території навчального об’єкта та інформації щодо військовослужбовців з можливістю їх ідентифікації.

Крім того, аналіз його листування підтвердив виконання ним інших завдань на користь спецслужби РФ.

Він збирав відомості про об’єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливості використання вибухових пристроїв та намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies