Держспецзв'язку прокоментувала підозру її співробітників у розкраданні коштів, виділених на дрони

Служба закликала дочекатися висновків суду. 

Держспецзв'язку прокоментувала підозру її співробітників у розкраданні коштів, виділених на дрони
Фото: Вікіпедія

Державна служба спеціального зв'язку прокоментувала оголошення підозри її співробітникам в організації схеми розкрадання коштів, виділених на закупівлю безпілотників для Сил оборони. Вона заявила, що "готова забезпечити" повне сприяння слідству і з'ясуванню всіх обставин. 

Держспецзв'язку сказала, що правоохоронні органи не вперше роблять подібні заяви. Але по жодній справі суд ще не виніс обвинувального вироку. 

"Позиція Служби у цьому випадку залишається незмінною: особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили", – йдеться у повідомленні. 

  • Учора НАБУ повідомило про викриття масштабної схеми розкрадання коштів у Держспецзв'язку. За даними слідства, один з керівників департаменту організував постачання техніки за завищенними цінами. У результаті країна придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами, вищими за ринкові на 70–90%. Різницю виводили на рахунки компаній, зокрема за кордоном. 
  • Підозри оголошені двом співробітникам Держспецзв'язку і бізнесменам. 
