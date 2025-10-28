У Запорізькому районі російська бомба влучила неподалік житлової будівлі – частково зруйнувала будинок та пошкодила господарські споруди.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Попередньо, поранено дві людини: 44-річний та 62-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.
Пожежу, що виникла, ліквідували вогнеборці.
- У Запорізькій області минулої доби одна людина загинула, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак по Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.