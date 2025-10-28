Попередньо, поранено дві людини: 44-річний та 62-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Запорізькому районі російська бомба влучила неподалік житлової будівлі – частково зруйнувала будинок та пошкодила господарські споруди.

