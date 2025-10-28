Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Загинув один із творців роботизованої машини для розмінування “Змій”

Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Загинув один із творців роботизованої машини для розмінування “Змій”
Богдан Змий
Фото: Шептицька міська рада

У неділю, 26 жовтня, трагічно загинув Богдан Змий – український інженер, засновник та керівник компанії Rovertech, один із творців роботизованої машини для розмінування “Змій”. Про це повідомила Шептицька міська рада. 

“Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України під час російсько-української війни. Під його керівництвом була створена інноваційна техніка, що рятувала життя військових саперів та мирних жителів, допомагаючи очищати звільнені території від вибухонебезпечних предметів. Його розробки стали символом української винахідливості, стійкості та прагнення до життя”, – повідомила міська рада. 

Як зазначає українська IT-спільнота DOU, компанію Rovertech Богдан Змий разом із ветераном війни (з 2014 року) Василем Кореньовським заснував влітку 2023 року. До цього він володів СТО. Пізніше до команди долучився Борис Дрожак. Розробка першої машини почалася із запиту від військових саперів. Зараз компанія спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних наземних систем, зокрема роботизованих платформ для розмінування («Змій»), логістики («Змій Логістичний») та пожежогасіння. Rovertech є резидентом defence-tech кластеру Brave1. Їхня машина «Змій» сертифікована за стандартами НАТО та стала частиною збору в рамках ініціативи UNITED24. У 2025 році компанія потрапила до списку Forbes NEXT 250.

«Прототипи ми збирали фактично на Богдановій базі СТО у Львові. Спочатку там ремонтували шість машин, потім — чотири й один розміновувач. Далі — два авто і два розміновувачі. А коли з’явився ще й логістичний пристрій, локація перестала функціонувати як звичайна СТО. Містяни шкодували: це був один з найкращих автосервісів», — розповідав Борис Дрожак в інтерв’ю DOU у березні.

Обставини смерті Богдана не повідомляються.
﻿
