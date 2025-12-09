Трамп виправдав подвійні удари по човнах за наказом Геґсета

Дії міністра війни США Піта Геґсета щодо завдання "подвійних ударів" по суднах у Карибському морі та Тихому океані отримали підтримку президента Дональда Трампа.

Як пише "Укрінформ", республіканець заявив, що не має претензій чи заперечень щодо будь-яких наказів голови оборонного відомства. За словами Трампа, його "влаштовує все, що б він не вирішив".

Господар Білого дому виправдовує ліквідацію членів екіпажу повторним ударом тим, що на борту судна нібито була така кількість наркотиків, яка б "забрала життя 25 тисяч американців".

У Конгресі США вимагають оприлюднення невідредагованого відео обстрілу човнів - і погрожують заморозити бюджет Геґсета на поїздки, поки це не буде зроблено.