ГоловнаСвіт

Трамп виправдав подвійні удари по човнах за наказом Геґсета

Президент США надав своєму міністру війни повний карт-бланш у протидії наркотрафіку.

Трамп виправдав подвійні удари по човнах за наказом Геґсета
Дональд Трамп і Піт Геґсет
Фото: скриншот відео

Дії міністра війни США Піта Геґсета щодо завдання "подвійних ударів" по суднах у Карибському морі та Тихому океані отримали підтримку президента Дональда Трампа.

Як пише "Укрінформ", республіканець заявив, що не має претензій чи заперечень щодо будь-яких наказів голови оборонного відомства. За словами Трампа, його "влаштовує все, що б він не вирішив".

Господар Білого дому виправдовує ліквідацію членів екіпажу повторним ударом тим, що на борту судна нібито була така кількість наркотиків, яка б "забрала життя 25 тисяч американців". 

У Конгресі США вимагають оприлюднення невідредагованого відео обстрілу човнів - і погрожують заморозити бюджет Геґсета на поїздки, поки це не буде зроблено.
﻿
