Балтійські компанії допомагають «тіньовому флоту» Росії постачати нафту попри санкції

На тлі західних санкцій проти російської нафти журналісти викрили мережу компаній, які допомагають Москві обходити обмеження

Розслідування LRT, 15min, Eesti Ekspress і Nekā personīga показало, що литовські, латвійські та естонські фірми, пов’язані з групою Fast Bunkering, забезпечують пальним танкери так званого «тіньового флоту» Росії.

За даними журналістів, у період із червня 2024-го по березень 2025 року два танкери — Rina та Zircone — здійснили 286 операцій із дозаправлення, обслуговуючи 177 суден, більшість з яких перед тим відвідували російські порти. Частина цих танкерів мала ознаки «тіньового флоту»: не мала страхування від міжнародних клубів P&I та була зареєстрована поза юрисдикціями країн, що підтримують цінове обмеження G7+.

Розслідування також виявило, що Rina і Zircone формально належать дубайській компанії FB Trade, але насправді пов’язані з естонською групою Fast Bunkering, яка раніше працювала в портах Клайпеди, Риги та Палдиського. Ця структура десятиліттями забезпечувала паливом судна у Балтійському морі, а після запровадження санкцій — ймовірно, почала маскувати походження російського пального як казахстанського.

Попри санкції ЄС, ці кораблі продовжують заправляти судна, які перевозять російську нафту, зокрема й ті, що вже потрапили до санкційних списків ЄС, США чи Британії. Таким чином, балтійські компанії фактично підтримують логістику російського нафтового експорту, який залишається одним із головних джерел фінансування війни проти України.