Балтійські компанії допомагають «тіньовому флоту» Росії постачати нафту попри санкції

Фірми формально належать дубайській компанії, але насправді пов’язані з естонською групою Fast Bunkering.

Балтійські компанії допомагають «тіньовому флоту» Росії постачати нафту попри санкції
танкери тіньового флоту
Фото: ЦПД

На тлі західних санкцій проти російської нафти журналісти викрили мережу компаній, які допомагають Москві обходити обмеження

Розслідування LRT, 15min, Eesti Ekspress і Nekā personīga показало, що литовські, латвійські та естонські фірми, пов’язані з групою Fast Bunkering, забезпечують пальним танкери так званого «тіньового флоту» Росії.

За даними журналістів, у період із червня 2024-го по березень 2025 року два танкери — Rina та Zircone — здійснили 286 операцій із дозаправлення, обслуговуючи 177 суден, більшість з яких перед тим відвідували російські порти. Частина цих танкерів мала ознаки «тіньового флоту»: не мала страхування від міжнародних клубів P&I та була зареєстрована поза юрисдикціями країн, що підтримують цінове обмеження G7+.

Розслідування також виявило, що Rina і Zircone формально належать дубайській компанії FB Trade, але насправді пов’язані з естонською групою Fast Bunkering, яка раніше працювала в портах Клайпеди, Риги та Палдиського. Ця структура десятиліттями забезпечувала паливом судна у Балтійському морі, а після запровадження санкцій — ймовірно, почала маскувати походження російського пального як казахстанського.

Попри санкції ЄС, ці кораблі продовжують заправляти судна, які перевозять російську нафту, зокрема й ті, що вже потрапили до санкційних списків ЄС, США чи Британії. Таким чином, балтійські компанії фактично підтримують логістику російського нафтового експорту, який залишається одним із головних джерел фінансування війни проти України.
