В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

У Кишиневі запрацювали мобільні комплекси для оформлення українських документів

Рішення покликане забезпечити надання паспортних послуг понад 300 000 громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови.

У Кишиневі запрацювали мобільні комплекси для оформлення українських документів
мобільні комплекси для оформлення документів
Фото: ДМС

У Кишиневі розпочала роботу філія українського держпідприємства "Документ".

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби. 

"Рішення покликане забезпечити надання паспортних послуг понад 300 000 громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови", – йдеться у повідомленні.

Так, відсьогодні, 27 жовтня, в тестовому режимі анкети-заяви на оформлення документів приймають спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Громадяни України можуть оформити ID-картки чи закордонні паспорти (зокрема замість втраченого чи викраденого), обміняти ID-картки або закордонні паспорти у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною персональних даних або непридатністю до використання, а також обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку.

Для приймання необхідно попередньо записатися в електронну чергу на сайті. Мобільні комплекси працюватимуть у Кишиневі з 9.00 до 18.00.

  • Нагадаємо, минулого року мобільні пункти ДП "Документ" також відкрили в Німеччині. Найбільше закордонних підрозділів для оформлення українських документів працює в Полльщі. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies