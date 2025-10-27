У Кишиневі запрацювали мобільні комплекси для оформлення українських документів

Рішення покликане забезпечити надання паспортних послуг понад 300 000 громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови.

У Кишиневі розпочала роботу філія українського держпідприємства "Документ".

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

"Рішення покликане забезпечити надання паспортних послуг понад 300 000 громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови", – йдеться у повідомленні.

Так, відсьогодні, 27 жовтня, в тестовому режимі анкети-заяви на оформлення документів приймають спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Громадяни України можуть оформити ID-картки чи закордонні паспорти (зокрема замість втраченого чи викраденого), обміняти ID-картки або закордонні паспорти у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною персональних даних або непридатністю до використання, а також обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку.

Для приймання необхідно попередньо записатися в електронну чергу на сайті. Мобільні комплекси працюватимуть у Кишиневі з 9.00 до 18.00.