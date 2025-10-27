Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

У Польщі затримали українців, підозрюваних у шпигунстві

Затримані – 34-річна жінка та 32-річний чоловік. 

У Польщі затримали українців, підозрюваних у шпигунстві
Поліція Польщі (ілюстративне фото)
Фото: the Canberra Times

У польському місті Катовіце затримали двох громадян України, підозрюваних у діяльності на користь іноземної розвідки.

Про це пише RMF24 із посиланням на розвідку, Агентство внутрішньої безпеки та Окружну прокуратуру в Любліні.

Зазначається, що затримані — 34-річна жінка та 32-річний чоловік. За даними слідства, вони спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.

Вони також встановлювали пристрої для моніторингу критичної інфраструктури, зокрема приховані камери на маршрутах транспортування озброєння та техніки для України. Крім того, збирали інформацію про польських військовослужбовців.

Під час затримання в них знайдено велику кількість обладнання для зв’язку.

Жінці та чоловікові пред’явили обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачено до 8 років позбавлення волі. Найближчі три місяці вони проведуть під вартою.

  • Нещодавно працівника Варшавського РАЦСу звинуватили у шпигунстві для РФ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies