У Польщі затримали українців, підозрюваних у шпигунстві

У польському місті Катовіце затримали двох громадян України, підозрюваних у діяльності на користь іноземної розвідки.

Про це пише RMF24 із посиланням на розвідку, Агентство внутрішньої безпеки та Окружну прокуратуру в Любліні.

Зазначається, що затримані — 34-річна жінка та 32-річний чоловік. За даними слідства, вони спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.

Вони також встановлювали пристрої для моніторингу критичної інфраструктури, зокрема приховані камери на маршрутах транспортування озброєння та техніки для України. Крім того, збирали інформацію про польських військовослужбовців.

Під час затримання в них знайдено велику кількість обладнання для зв’язку.

Жінці та чоловікові пред’явили обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачено до 8 років позбавлення волі. Найближчі три місяці вони проведуть під вартою.