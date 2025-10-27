У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Світ

Білорусь обурилась закриттям кордону з Литвою

У відомстві також зазначили, що такі дії мають “антинародний характер”.

Білорусь обурилась закриттям кордону з Литвою
Ілюстративне фото
Фото: Лаурінас Кащюнас

27 жовтня МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканцяса для вручення ноти протесту.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що ноту протесту вручили “у зв'язку з черговим одностороннім закриттям кордону Литовською Республікою, здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення”.

“Це рішення, яке торкнулося прав не лише громадян Білорусі, а й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав, чітко демонструє зневагу Вільнюса до фундаментальних принципів свободи пересування - однієї з основоположних цінностей Шенгенської зони та Європейського Союзу в цілому”, - наголосили в МЗС Білорусі.

У відомстві також зазначили, що такі дії мають “антинародний характер”, оскільки “прості люди стають заручниками політичної ситуації”.

Білоруське МЗС запевнило, що послідовно виступає за нормалізацію діалогу та практичну взаємодію з питань прикордонного контролю.
﻿
