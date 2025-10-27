Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Світ

Туреччина купує у Великої Британії 20 винищувачів Eurofighter Typhoon за £8 млрд

Анкара вже наближається до окремої угоди щодо отримання 12 уживаних винищувачів Typhoon від Катару.

Туреччина купує у Великої Британії 20 винищувачів Eurofighter Typhoon за £8 млрд
Винищувач Eurofighter Typhoon
Фото: EPA/UPG

Туреччина підписала угоду з Британією про придбання 20 винищувачів Eurofighter Typhoon на суму 8 мільярдів фунтів стерлінгів ($10,7 млрд), пише Reuters.

Угода поглиблює оборонне співробітництво двох країн — союзників по НАТО — і посилює протиповітряну оборону Туреччини.

У липні Туреччина і Велика Британія підписали попередній контракт на купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, схвалений країнами консорціуму Eurofighter — Німеччиною, Італією та Іспанією. До консорціуму входять компанії Airbus, BAE Systems і Leonardo.

Згідно з повідомленням Reuters, Анкара вже наближається до окремої угоди щодо отримання 12 уживаних винищувачів Typhoon від Катару та Оману, щоб задовольнити нагальні потреби своєї авіації, а нові літаки надійдуть пізніше з Великої Британії.

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, модернізує свій військовий флот, що нині складається переважно з F-16. У 2024 році країна уклала угоду зі США на $7 мільярдів щодо закупівлі 40 нових F-16, однак постачання затримується.

Анкара також розвиває власний винищувач KAAN, який має стати на озброєння в найближчі роки.

За даними британського уряду, нинішня угода спрямована на посилення обороноздатності Туреччини та зміцнення східного флангу НАТО на тлі регіональної напруги — зокрема, після серії повітряних ударів Ізраїлю по Ірану, Сирії, Лівану та Катару.
