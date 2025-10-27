Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
​Ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу звинуватили у шпигунстві

Йдеться про імовірні зв'язки між командою Імамоглу та бізнесменом, підозрюють у співпраці з британськими розвідувальними службами.

​Ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу звинуватили у шпигунстві
Мер Стамбула Екрем Імамоглу, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Турецькі прокурори висунули нові звинувачення у "політичному шпигунстві" проти ув’язненого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Як пише Bloomberg, це посилює юридичний тиск на політика, якого вважають потенційним суперником чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Влада розслідує ймовірні зв’язки між членами виборчої команди Імамоглу та бізнесменом, якого затримали в липні за підозрою у співпраці з британськими розвідувальними службами, а також передачу персональних даних через мобільні застосунки мерії.

Імамоглу допитували протягом кількох годин у неділю в будівлі суду в Стамбулі, а прихильники його Республіканської народної партії (CHP) зібралися зовні, вимагаючи його звільнення. Політик відкинув усі звинувачення.

Популярний мер, який минулого року привів свою партію до перемоги над правлячою Партією справедливості та розвитку Ердогана на місцевих виборах, перебуває під арештом із березня у межах іншого корупційного розслідування.

Він – один із десятків мерів CHP, усунутих з посад останніми місяцями, причому деякі муніципалітети тепер очолюють призначені урядом адміністратори.

  • Нещодавно у Туреччині суд закрив справу, яка могла б усунути з посади лідера головної опозиційної партії країни Озгюра Озеля. Він став лідером опозиційної партії у вересні. 
