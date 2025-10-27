​Ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу звинуватили у шпигунстві

Йдеться про імовірні зв'язки між командою Імамоглу та бізнесменом, підозрюють у співпраці з британськими розвідувальними службами.

Турецькі прокурори висунули нові звинувачення у "політичному шпигунстві" проти ув’язненого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Як пише Bloomberg, це посилює юридичний тиск на політика, якого вважають потенційним суперником чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Влада розслідує ймовірні зв’язки між членами виборчої команди Імамоглу та бізнесменом, якого затримали в липні за підозрою у співпраці з британськими розвідувальними службами, а також передачу персональних даних через мобільні застосунки мерії.

Імамоглу допитували протягом кількох годин у неділю в будівлі суду в Стамбулі, а прихильники його Республіканської народної партії (CHP) зібралися зовні, вимагаючи його звільнення. Політик відкинув усі звинувачення.

Популярний мер, який минулого року привів свою партію до перемоги над правлячою Партією справедливості та розвитку Ердогана на місцевих виборах, перебуває під арештом із березня у межах іншого корупційного розслідування.

Він – один із десятків мерів CHP, усунутих з посад останніми місяцями, причому деякі муніципалітети тепер очолюють призначені урядом адміністратори.