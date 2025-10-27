У Латвії чотирьох людей підозрюють у роботі на Росію

Їх звинувачують у зловмисних діях щодо критично важливих об'єктів інфраструктури та інших об'єктів.

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) звернулася до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти чотирьох осіб за зловмисні дії проти критично важливих об'єктів інфраструктури та інших об'єктів на території країни.

Як пише Delfi, ці люди "здійснювалм дії проти безпеки Латвії від імені російських спецслужб".

Кримінальне провадження правоохоронці розпочали ще 10 червня минулого року. Розслідування виявило, що за ініціативою російських спецслужб сформували групу осіб, які мали скоювати особливо тяжкі злочини проти Латвії. Ці люди були причетні до планування, організації та здійснення підпалів різних об'єктів.

Навесні заарештували трьох причетних до справи, тоді як четверта людина вже перебувала у в'язниці за скоєння іншого кримінального злочину.

Докази свідчать про те, що підозрювані спланували та здійснили навмисний підпал об'єкта, що належить приватній компанії восени 2023 року. Ця фірма реалізувала оборонний проєкт.

Аналогічно на початку 2024 року вони готували підпал вантажівки з українськими номерами на території об'єкта критичної інфраструктури. Агенти проводили розвідку та відеофіксацію околиць об'єкта та потенційних точок в'їзду на його територію.

Підозрювані також провели розвідку кількох інших потенційних цілей, зокрема зафіксували ці об'єкти та їхнє оточення на фото- та відеоматеріалах, які надіслали в Росію.

Двом підозрюваним громадянам Латвії інкримінують надання допомоги Росії у діяльності, спрямованій проти безпеки Латвії, та умисне пошкодження чужого майна. Третьому підозрюваному інкримінують підбурювання до вчинення шкідливих дій, а четвертому – пособництво у вчиненні кримінальних злочинів. Троє підозрюваних наразі перебувають під вартою, один із них вже відбуває покарання за інший злочин.