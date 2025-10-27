Зеленський: Якщо Путін знатиме, що мовчання призведе до "проблем з енергетичними об'єктами Росії", він розмовлятиме

Президент Володимир Зеленський упевнений, що для того, аби змусити Владіміра Путіна вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Зеленський зазначив, що сказав сказав президенту США Дональду Трампу, що Україні не потрібно буде негайно використовувати далекобійні ракети. За його словами, якщо Путін знатиме, що його мовчання може призвести до "проблем із енергетичними об'єктами Росії", тоді він буде говорити.

"Ми говоримо не лише про «Томагавки». У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - додав президент.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також закликав Трампа дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети "Томагавк" для ураження цілей глибоко всередині Росії.

Як повідомлялося, Трамп не хоче дозволяти Україні використовувати американські "Томагавки". За словами Трампа, потрібен "рік інтенсивних тренувань", щоб навчитися запускати "дуже складні" ракети, і це занадто довго, щоб чекати.