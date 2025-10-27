Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Зеленський: Якщо Путін знатиме, що мовчання призведе до "проблем з енергетичними об'єктами Росії", він розмовлятиме

Президент України закликав Трампа надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський упевнений, що для того, аби змусити Владіміра Путіна вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios

Зеленський зазначив, що сказав сказав президенту США Дональду Трампу, що Україні не потрібно буде негайно використовувати далекобійні ракети. За його словами, якщо Путін знатиме, що його мовчання може призвести до "проблем із енергетичними об'єктами Росії", тоді він буде говорити.

"Ми говоримо не лише про «Томагавки». У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - додав президент.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також закликав Трампа дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети "Томагавк" для ураження цілей глибоко всередині Росії.

Як повідомлялося, Трамп не хоче дозволяти Україні використовувати американські "Томагавки". За словами Трампа, потрібен "рік інтенсивних тренувань", щоб навчитися запускати "дуже складні" ракети, і це занадто довго, щоб чекати.
