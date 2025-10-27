92-річний Поль Бія увосьме став президентом Камеруну. Він ‒ найстаріший президент світу

Бія має намір керувати центральноафриканською країною до 99 років, якщо завершить свій восьмий термін.

92-річний президент Камеруну Поль Бія став переможцем виборів 12 жовтня, які були затьмарені дискваліфікацією його головного суперника.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бія має намір керувати центральноафриканською країною до 99 років, якщо завершить свій восьмий термін.

Політик отримав 53,7% голосів, а його найближчий суперник, Ісса Чірома Бакарі, який пішов у відставку з кабінету міністрів у червні, ‒ 35,2%, повідомили у Конституційній раді.

Найстарший чинний президент у світі, Бія, балотувався від Народно-демократичного руху Камеруну. Його інавгурація відбудеться у столиці Яунде 6 листопада.

Водночас дозвіл на участь у виборах отримали лише 12 з 83 кандидатів. Опозиція та правозахисні групи заявили, що вибори не були ні вільними, ні чесними. Моріса Камто, лідера головної опозиційної партії, який кинув виклик Бії на останніх виборах 2018 року, виключили з виборчих перегонів на тій підставі, що його партія висунула двох кандидатів.

Дев'яносторічний чоловік править Камеруном вже 43 роки, і більшість громадян, середній вік яких становить лише 18 років, ніколи не знали іншого лідера. Його вік та рідкісні публічні виступи викликали занепокоєння щодо стану здоров'я Бії та поставили під сумнів, хто керуватиме країною, якщо він помре на посаді.

Фото: EPA/UPG Суперник президента Камеруну Ісса Чірома Бакарі голосує на виборах

Бія керує країною з 1982 року. У 2008 році він скасував обмеження на кількість президентських термінів. Тривалість президентської каденції у Камеруні ‒ сім років.

Адміністрацію Бії критикували за корупцію, розкрадання, неефективне управління і неспроможність вирішувати проблеми безпеки. Стан його здоров'я та здатність керувати державою також регулярно стає предметом громадського обговорення. Зокрема, торік Бія впродовж понад шести тижнів не з'являвся на публіці, що призвело до чуток про його смерть.

У жовтні 2024 року уряд Камеруну заборонив обговорювати в ЗМІ стан здоров'я президента.