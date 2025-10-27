В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

92-річний Поль Бія увосьме став президентом Камеруну. Він ‒ найстаріший президент світу

Бія має намір керувати центральноафриканською країною до 99 років, якщо завершить свій восьмий термін.

92-річний Поль Бія увосьме став президентом Камеруну. Він ‒ найстаріший президент світу
Президент Камеруну Поль Бія у 2018 році
Фото: EPA/UPG

92-річний президент Камеруну Поль Бія став переможцем виборів 12 жовтня, які були затьмарені дискваліфікацією його головного суперника.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бія має намір керувати центральноафриканською країною до 99 років, якщо завершить свій восьмий термін.

Політик отримав 53,7% голосів, а його найближчий суперник, Ісса Чірома Бакарі, який пішов у відставку з кабінету міністрів у червні, ‒ 35,2%, повідомили у Конституційній раді.

Найстарший чинний президент у світі, Бія, балотувався від Народно-демократичного руху Камеруну. Його інавгурація відбудеться у столиці Яунде 6 листопада.

Водночас дозвіл на участь у виборах отримали лише 12 з 83 кандидатів. Опозиція та правозахисні групи заявили, що вибори не були ні вільними, ні чесними. Моріса Камто, лідера головної опозиційної партії, який кинув виклик Бії на останніх виборах 2018 року, виключили з виборчих перегонів на тій підставі, що його партія висунула двох кандидатів.

Дев'яносторічний чоловік править Камеруном вже 43 роки, і більшість громадян, середній вік яких становить лише 18 років, ніколи не знали іншого лідера. Його вік та рідкісні публічні виступи викликали занепокоєння щодо стану здоров'я Бії та поставили під сумнів, хто керуватиме країною, якщо він помре на посаді.

Суперник президента Камеруну Ісса Чірома Бакарі голосує на виборах
Фото: EPA/UPG
Суперник президента Камеруну Ісса Чірома Бакарі голосує на виборах

Бія керує країною з 1982 року. У 2008 році він скасував обмеження на кількість президентських термінів. Тривалість президентської каденції у Камеруні ‒ сім років.

Адміністрацію Бії критикували за корупцію, розкрадання, неефективне управління і неспроможність вирішувати проблеми безпеки. Стан його здоров'я та здатність керувати державою також регулярно стає предметом громадського обговорення. Зокрема, торік Бія впродовж понад шести тижнів не з'являвся на публіці, що призвело до чуток про його смерть.

У жовтні 2024 року уряд Камеруну заборонив обговорювати в ЗМІ стан здоров'я президента.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies