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Росіяни від ранку обстрілюють населені пункти Харківщини, — прокуратура

По Чугуївському району ворог вдарив ракетами типу «Гром Е-1».

Росіяни від ранку обстрілюють населені пункти Харківщини, — прокуратура
обстріли Харківщини
Фото: прокуратура Харківської області

Від ранку 2 травня під обстрілами російської армії опинилися Чугуївський та Куп'янський райони. Постраждала 63-річна жінка та 66-річний чоловік. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Фото: прокуратура Харківської області

Близько 10:00 у с. Кучерівка під обстріл ворожого з FPV-дрону потрапив вантажний автомобіль.Без постраждалих. 

Фото: прокуратура Харківської області

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську. Травмовано 66-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ.

Фото: прокуратура Харківської області

Об 11:40 ЗС РФ завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено  господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу «Гром Е-1».

  • 2 травня після обдіу ворог вдарив по селу Дергачі. Унаслідок ворожих ударів КАБами постраждали семеро людей. Шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. 
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