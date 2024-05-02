Росіяни від ранку обстрілюють населені пункти Харківщини, — прокуратура

Від ранку 2 травня під обстрілами російської армії опинилися Чугуївський та Куп'янський райони. Постраждала 63-річна жінка та 66-річний чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Фото: прокуратура Харківської області

Близько 10:00 у с. Кучерівка під обстріл ворожого з FPV-дрону потрапив вантажний автомобіль.Без постраждалих.

Фото: прокуратура Харківської області

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську. Травмовано 66-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ.

Фото: прокуратура Харківської області

Об 11:40 ЗС РФ завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу «Гром Е-1».