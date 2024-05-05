У Повітряних силах розповіли подробиці збиття російського Су-25

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів подробиці збиття російського літака Су-25 на Донецькому напрямку, пише РБК-Україна.

"Ви бачите, що цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", — зазначає Євлаш.

Євлаш додає, що Сили оборони потребують як переносних ЗРК, які зможуть боротися з низколітаючими цілями, так і з безпілотниками, так і високоефективних систем для боротьби із літаками ворога.