Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами півночі Донецької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни вдарили по Дружківці ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач.

Під вогонь “Градів” потрапив Часів Яр ‒ тут поранено дві людини, пошкоджено три багатоповерхівки і складське приміщення.

Філашкін вкотре закликав мешканців регіону евакуюватися. “Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини ‒ залишатися тут небезпечно!”, ‒ заявив він.