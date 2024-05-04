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Росіяни атакували Донеччину “Градами” та ракетою, є жертва

Пошкоджено 11 будинків і лінію електропередач.

Росіяни атакували Донеччину “Градами” та ракетою, є жертва
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами півночі Донецької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни вдарили по Дружківці ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач. 

Під вогонь “Градів” потрапив Часів Яр ‒ тут поранено дві людини, пошкоджено три багатоповерхівки і складське приміщення.

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Філашкін вкотре закликав мешканців регіону евакуюватися. “Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини ‒ залишатися тут небезпечно!”, ‒ заявив він.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

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