Вдень 4 травня російські окупанти атакували цивільні обʼєкти Харкова, внаслідок чого постраждали шість людей, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 травня вдень російська армія двічі обстріляла м. Харків.

Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.

Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Нагадаємо, вночі 4 травня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали четверо мирних мешканців, серед — них дитина.