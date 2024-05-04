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Окупанти втретє за день вдарили по Харкову

Профільні служби виїхали на огляд.

Окупанти втретє за день вдарили по Харкову
Ілюстративне фото
Фото: detector.media

Ввечері 4 травня російські окупанти втретє за цей день вдарили по Харкову.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Окупанти знову завдали удар по Харкову. Профільні служби виїхали на огляд”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, 4 травня вдень російська армія двічі обстріляла м. Харків. 

Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.

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