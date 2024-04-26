Росіяни поширюють фейки про нібито "здачу" Запоріжжя, — Федоров

Окупанти почали поширювати фейки про нібито "здачу" Запоріжжя, щоб посилити паніку серед населення.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зазначає, що ворог посилює свою фізичну агресію інформаційно-психологічними операціями. Росіяни активно поширюють чутки про "наступ на Суми", "оточення Харкова" та "здачу Запоріжжя" для посилення паніки серед населення.

Пік таких "вкидів" був у березні, коли окупанти масово били по Запоріжжі та іншим населеним пунктам України.

"Тоді ж окупанти запустили чутки про те, що будуть постійні блекаути, що неможливо буде перебувати в Запоріжжі і що вони будуть просуватися Запорізькою лінією фронту", — каже Федоров.

Військові запевнили Федорова, що немає підстав вважати, що на території області відбувається щось надзвичайне.