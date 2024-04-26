Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поширюють фейки про нібито "здачу" Запоріжжя, — Федоров

Кремль намагається посіяти паніку серед населення.

Росіяни поширюють фейки про нібито "здачу" Запоріжжя, — Федоров

Окупанти почали поширювати фейки про нібито "здачу" Запоріжжя, щоб посилити паніку серед населення.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зазначає, що ворог посилює свою фізичну агресію інформаційно-психологічними операціями. Росіяни активно поширюють чутки про "наступ на Суми", "оточення Харкова" та "здачу Запоріжжя" для посилення паніки серед населення. 

Пік таких "вкидів" був у березні, коли окупанти масово били по Запоріжжі та іншим населеним пунктам України.

"Тоді ж окупанти запустили чутки про те, що будуть постійні блекаути, що неможливо буде перебувати в Запоріжжі і що вони будуть просуватися Запорізькою лінією фронту", — каже Федоров.

Військові запевнили Федорова, що немає підстав вважати, що на території області відбувається щось надзвичайне.

  • Раніше в ЦПД попереджали, що росіяни розповсюджують дезінформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область.
  • У Херсонській обласній військовій адміністрації попередили про чергову російську ІПСО щодо ймовірного "наступу" окупаційних військ на правобережжя краю. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies