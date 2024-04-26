На Харківщині ворожий дрон влучив в авто волонтерів, — Синєгубов

У п'ятницю, 26 квітня, ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль з волонтерами. Внаслідоу удару поранень зазнали двоє місцевих волонтерів. Обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина", — повідомляє Синєгубов.

Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.

Очільник ОВА додав, що обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги.