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Росіяни перекидають важку техніку в тимчасово окупований Крим, – АТЕШ

Партизани зафіксували перекидання кількох БМП-2 Вірменською трасою у бік Сімферополя.

Росіяни перекидають важку техніку в тимчасово окупований Крим, – АТЕШ
Фото: АТЕШ

Російські окупанти перекидають важку техніку на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наші агенти зафіксували перекидання кількох БМП-2 Вірменською трасою у бік Сімферополя", – ідеться в повідомленні.

Ймовірно, техніка перевозиться у глибину півострова для ремонту. Адже створювати ремонтні бази на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни не наважуються через ризик  українських ударів.

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