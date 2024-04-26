Росіяни перекидають важку техніку в тимчасово окупований Крим, – АТЕШ

Російські окупанти перекидають важку техніку на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наші агенти зафіксували перекидання кількох БМП-2 Вірменською трасою у бік Сімферополя", – ідеться в повідомленні.

Ймовірно, техніка перевозиться у глибину півострова для ремонту. Адже створювати ремонтні бази на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни не наважуються через ризик українських ударів.