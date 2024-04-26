Російські окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе

Впродовж дня російська армія атакувала 20-ма дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Майже два десятки атак на Нікопольщину протягом дня – дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
"Окрім хлопчика та чоловіка, ще 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків", — додає Лисак.
Пошкоджень зазнав стадіон, інфраструктурний об’єкт, 3 господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони.
- Сьогодні ворог обстріляв Нікополь з артилерії, поранені дитина та чоловік.