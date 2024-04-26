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Російські окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. 

Російські окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російська армія атакувала 20-ма дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки атак на Нікопольщину протягом дня – дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. 

"Окрім хлопчика та чоловіка, ще 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків", — додає Лисак.

Пошкоджень зазнав стадіон, інфраструктурний об’єкт, 3 господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони.

  • Сьогодні ворог обстріляв Нікополь з артилерії, поранені дитина та чоловік.
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