Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ГоловнаСвіт

Остін: за два роки учасники Рамштайну залучили для допомоги Україні понад 70 систем ППО

"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема, понад 800 основних бойових танків", - розповів очільник Пентагону.

Остін: за два роки учасники Рамштайну залучили для допомоги Україні понад 70 систем ППО
Ллойд Остін
Фото: Скріншот відео

За два роки роботи Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники залучили для допомоги Україні понад 70 систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив на відкритті засідання "Рамштайну" 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін, цитує його пресслужба Пентагону.

"За останні два роки члени цієї Контактної групи залучили понад 70 систем ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет. Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема, понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - розповів Остін.

Міністр запевнив, що цього року в Україну почнуть прибувати винищувачі F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом.

Також Остін відзначив ініціативу Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів із третіх країн, великий пакет допомоги від Британії і заяву Німеччини надати ще одну систему Patriot Києву.

  • Також нині на засіданні Остін анонсував ще один пакет американської допомоги на мільярд доларів
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies