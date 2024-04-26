Остін: за два роки учасники Рамштайну залучили для допомоги Україні понад 70 систем ППО

За два роки роботи Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники залучили для допомоги Україні понад 70 систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив на відкритті засідання "Рамштайну" 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін, цитує його пресслужба Пентагону.

"За останні два роки члени цієї Контактної групи залучили понад 70 систем ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет. Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема, понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - розповів Остін.

Міністр запевнив, що цього року в Україну почнуть прибувати винищувачі F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом.

Також Остін відзначив ініціативу Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів із третіх країн, великий пакет допомоги від Британії і заяву Німеччини надати ще одну систему Patriot Києву.