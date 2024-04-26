Дмитро Кулеба: компанії України і Латвії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БпЛА

Українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних безпілотників.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже.
“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в «Коаліції дронів». Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - сказав Кулеба.
Міністр відзначив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів. Глава МЗСУ додав, що тема виробництва снарядів була однією з центральних під час двосторонніх переговорів.
- Нещодавно латвійська прем'єрка Евіка Сіліня заявила, що її держава готується найближчим часом відправити першу партію дронів до України.
- Як відомо, 14 лютого цього року разом із Латвією лист про наміри взяти участь у безпілотній коаліції підписали Україна, Данія, Естонія, Литва, Нідерланди, Німеччина та Швеція. 15 лютого до них приєдналася Великобританія, а згодом - і Канада.
- Латвія виділятиме не менш ніж 10 мільйонів євро на рік на розвиток коаліції БпЛА. Амбіції країн-членів коаліції — надати 1 мільйон безпілотників для потреб України.
- Переговори щодо спільного виробництва дронів у квітні проводили очільники урядів обох держав.