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Дмитро Кулеба: компанії України і Латвії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БпЛА

Крім того, тема виробництва снарядів була однією з центральних під час двосторонніх переговорів.

Дмитро Кулеба: компанії України і Латвії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БпЛА
Керівники МЗС Латвії і України Байба Браже і Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних безпілотників.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже.

“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в «Коаліції дронів». Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - сказав Кулеба.

Міністр відзначив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів. Глава МЗСУ додав, що тема виробництва снарядів була однією з центральних під час двосторонніх переговорів.

  • Нещодавно латвійська прем'єрка Евіка Сіліня заявила, що її держава готується найближчим часом відправити першу партію дронів до України.
  • Як відомо, 14 лютого цього року разом із Латвією лист про наміри взяти участь у безпілотній коаліції підписали Україна, Данія, Естонія, Литва, Нідерланди, Німеччина та Швеція. 15 лютого до них приєдналася Великобританія, а згодом - і Канада.
  • Латвія виділятиме не менш ніж 10 мільйонів євро на рік на розвиток коаліції БпЛА. Амбіції країн-членів коаліції — надати 1 мільйон безпілотників для потреб України.
  • Переговори щодо спільного виробництва дронів у квітні проводили очільники урядів обох держав.
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