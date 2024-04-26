Дмитро Кулеба: компанії України і Латвії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БпЛА

Крім того, тема виробництва снарядів була однією з центральних під час двосторонніх переговорів.

Українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних безпілотників.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже.

“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в «Коаліції дронів». Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - сказав Кулеба.

Міністр відзначив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів. Глава МЗСУ додав, що тема виробництва снарядів була однією з центральних під час двосторонніх переговорів.