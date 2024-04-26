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Харківська ОВА спростувала фейк про нібито евакуацію родин військових і влади

"Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні", - наголосили в адміністрації.

Харківська ОВА спростувала фейк про нібито евакуацію родин військових і влади
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Харківська обласна військова адміністрація спростувала дані про те, що обласного центру нібито евакуйовують владні установи і родини військових.

Як ідеться в заяві ОВА, ця інформація не відповідає дійсності. 

"Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях. Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні", - наголосили в адміністрації.

Влада області закликала українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

  • Минулого тижня харків'яни почали отримувати в месенджерах від невідомих осіб так звані «інструкції при евакуації».
  • ОВА тоді назвала це "нічим іншим, як черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв" і заявила, що немає жодних підстав для евакуації з Харкова.
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