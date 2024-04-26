Харківська ОВА спростувала фейк про нібито евакуацію родин військових і влади

"Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні", - наголосили в адміністрації.

Харківська обласна військова адміністрація спростувала дані про те, що обласного центру нібито евакуйовують владні установи і родини військових.

Як ідеться в заяві ОВА, ця інформація не відповідає дійсності.

"Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях. Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні", - наголосили в адміністрації.

Влада області закликала українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.