В Італії хочуть заборонити штучне м’ясо, аби зберегти кулінарну спадщину

Уряд Італії представив законопроєкт, який пропонує заборонити виробництво та продаж штучної їжі та м’яса, так званої “їжі з пробірки”. Про це пише Bloomberg.

“Ми пишаємося тим, що є першою нацією у світі, яка зупинила цей декаданс”, − сказала Августа Монтарулі, депутат від партії “Брати Італії” прем’єр-міністра Джорджи Мелоні.

Культивоване або клітинне м'ясо створюється шляхом збирання клітин живих тварин і забезпечення їх поживними речовинами, щоб вони могли рости в біореакторах. Після цього вживаються додаткові кроки для перетворення клітин на м'ясний продукт, готовий до вживання.

Законопроєкт, який набуде чинності лише у разі його схвалення обома гілками парламенту, видається превентивним кроком, спрямованим на те, щоб продемонструвати рішучість уряду захищати кулінарні традиції Італії.

Проєкт напрацьований на принципі обережності, бо “поки що немає наукових досліджень про вплив синтетичних продуктів”, − заявив на пресконференції у вівторок міністр охорони здоров'я Ораціо Скіллачі.

“Ми хочемо захистити здоров'я громадян та зберегти спадщину нашої нації та нашу агропродовольчу культуру, засновану на середземноморській дієті”, − додав він.

У той час як рослинні білки широко доступні, штучному м’ясу ще належить пройти довгий шлях, перш ніж воно потрапить на полиці супермаркетів. Більшість стартапів ще мають масштабувати технологію, перш ніж вони навіть отримають схвалення регулюючих органів. Наразі тільки Сінгапур дозволив продаж курятини “з пробірки”, а лише дві компанії подолали першу нормативну перешкоду в США.

“Ця подія ставить Італію в протиріччя з рештою Європи, де інші уряди прагнуть розкрити переваги м'яса, що культивується”, − зазначили в Європейському інституті хорошої їжі.

Останніми роками Нідерланди, Великобританія та Іспанія оголосили про фінансування виробництва альтернативного білка.

Нагадаємо, місто Харлем у Нідерландах стане першим у світі, яке заборонить рекламу м'яса у громадських місцях, щоб скоротити викиди парникових газів.