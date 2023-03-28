Україна проходить пік цін на овочі, − Мінагрополітики

Цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю та моркву.

Україна проходить пік цін на овочі. Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі марафону “Єдині новини”.

Він ззаначив − щороку в цей час овочі найдорожчі, бо на їхню вартість впливає сезонність, але в 2023 році вплинуло ще два фактори: енергетичні криза і окупація. Ціни знижуватимуться з появою нового врожаю.

“Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор завадила збереженню великої частину врожаю. Другий – багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві”, – зазначив Висоцький.

Водночас він підкреслив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Тому очікується більший урожай.

Висоцький також наголосив, що Мінагрополітики працює над стабілізацією цін.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FАО) заявила, що у лютому світові ціни на продовольчі товари знизилися, і ця тенденція спостерігається 11-й місяць поспіль.